Amstetten: Bilder um 200.000 Euro gestohlen

Der Coup kann irgendwann in den vergangenen sechs Monaten über die Bühne gegangen sein. Erst am 10. Dezember wurde bei der Polizei in Amstetten die Anzeige erstattet, dass aus einem Wohnobjekt in der Region elf wertvolle und zum Teil limitierte Kunstdrucke von berühmten Gemälden gestohlen worden sind.

Fahndung

Nach Polizeiangaben vom Montag beläuft sich die entstandene Schadenssumme auf rund 200.000 Euro. Die unbekannten Täter sollen im Zeitraum von Juni bis zum 8. Dezember zugeschlagen haben. Nach den unbekannten Kriminellen wird nun gefahndet. Die Ermittlungen werden von Beamten der Polizeiinspektion Amstetten geführt.