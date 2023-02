200.000 Euro Beute: Ermittler aus NÖ und Wien stoppen Einbrecherbande

Der 37-Jährige soll stets mit dem Auto zu den Tatorten gefahren sein und der 18-Jährige und der 23-Jährige sollen die Einbrüche verübt haben. Dabei haben sie offenbar ausschließlich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von fast 200.000 Euro gestohlen. Nach den Einbruchsdiebstählen holte der 37-Jährige die beiden Jüngeren wieder ab.

Teilgeständnis

Die Polizei hat den Verdächtigen in Niederösterreich und Wien zwei Einbruchsserien zugeordnet, die sich im Zeitraum von 24. August 2022 bis 27. August 2022 und von 14.September 2022 bis 16. September 2022 ereignet hatten. Bei diesen Serien verübten sie laut Polizei insgesamt 19 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in den Bezirken Bruck an der Leitha, Korneuburg, Gänserndorf, Mistelbach und Wien-Donaustadt.