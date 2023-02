59-Jähriger bei Forstunfall im Bezirk Amstetten gestorben

Ein 59-Jähriger ist am Montag bei einem Forstunfall in seinem Heimatbezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der Niederösterreicher dürfte zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in Allhartsberg einen Baum mit einer Seilwinde geborgen haben und dabei von einem Ast am Kopf getroffen worden sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Eine Frau fand den Leblosen um 13.15 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Das zuständige Forstinspektorat wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.