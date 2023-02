Tödlicher Forstunfall in NÖ: Gemeinde trauert um 74-Jährigen

Ein tödlicher Forstunfall hat sich am Freitagnachmittag in Niederösterreich ereignet. Im Zuge von Forstarbeiten in einem Waldgebiet der Marktgemeinde Tulbing (Bezirk Tulln) dürfte ein geschlagener Baum auf einen danebenstehenden Baum gefallen sein, der wegschnellte und einem 74-jährigen Mann tödliche Verletzungen zufügte.