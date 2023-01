Ein 66-jähriger Landwirt ist am Freitagnachmittag bei Forstarbeiten im Bezirk Murau schwer verletzt worden. Laut Polizeiaussendung war der Landwirt dabei, mit einer an seinem Traktor befestigten, ferngesteuerten Seilwinde Baumstämme aus unwegsamem Gelände auf einen Forstweg zu ziehen, als er an der Hüfte von einem Baumstamm getroffen wurde.

Der Mann konnte mit dem Mobiltelefon selbst Hilfe herbeirufen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Murtal gebracht.