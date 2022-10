90-Jährige bei Forstarbeiten im Waldviertel gestorben

Eine 90-Jährige ist am Montagnachmittag bei einem Forstunfall in Waldhausen im Bezirk Zwettl in Niederösterreich ums Leben gekommen. Ein Baumwipfel dürfte im Zuge der Arbeiten herabgefallen sein und die Frau gestreift haben, die in Folge rückwärts über einen am Boden liegenden Stamm stürzte.

Der Sohn der Waldviertlerin verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung mit.