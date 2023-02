Baufällig: Doch Gemeinde Perchtoldsdorf kämpft um Pflegeheim

Eine architektonische Offenbarung ist das „Beatrixheim“ in der Perchtoldsdorfer Elisabethstraße (Bezirk Mödling) nicht. Dass das 1980 eröffnete Pflege- und Betreuungszentrum nun stillgelegt werden soll, sorgt im Ort aber dennoch für viel Aufregung.

„Nach nur 43 Jahren muss das Land feststellen, dass dringende Sanierungen wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sind“, ärgert sich SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl. Obwohl Probleme mit der Haustechnik seit Jahren bekannt seien, habe man nichts unternommen. Die 49 Bewohner würden „entwurzelt“. Plessl erzählt: „Als Obmann des Pensionistenverbandes habe ich verzweifelte Anrufe bekommen.“ Perchtoldsdorfer befürchten, dass sie bei einem Pflegebedarf den Ort verlassen müssen. Er fordert: „Das Heim muss offenbleiben, solange es für die Bewohner notwendig ist, also bis an ihr Lebensende. Ein Neubau muss in Perchtoldsdorf errichtet werden.“