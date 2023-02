55 statt 25 km/h: E-Scooter-Fahrer lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Mann war laut Aussendung von Montag „äußerst rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit“ in einer 30er-Zone unterwegs gewesen, die Beamten nahmen mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Der Fahrer fuhr mit über 50 km/h davon. Der 19-Jährige konnte schließlich angehalten werden. In Folge wurden insgesamt 33 Übertretungen festgestellt.