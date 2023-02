Anschlag auf FPÖ-Zentrale in St. Pölten: Haftstrafe für 29-Jährigen

Er gab zu Protokoll, dass er sich rund um den Zeitpunkt des Brandanschlags gar nicht in St. Pölten, sondern wegen Renovierungsarbeiten in einem Friseurgeschäft eines Bekannten in Villach befunden haben. Bestätigt wurde diese Version in der Schöffenverhandlung vom Bruder des Beschuldigten.

Handy-Standortdaten

Der Geschäftsinhaber selbst konnte sich nicht exakt daran erinnern, dass der 29-Jährige bereits am 12. August anwesend war. Handy-Standortdaten zu einem Kärnten-Aufenthalt lagen dem vorsitzenden Richter zufolge nicht vor.