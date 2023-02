Duo nach Automateneinbrüchen in NÖ und dem Burgenland festgenommen

Nach Automateneinbrüchen in Niederösterreich und dem Burgenland sitzt ein Duo in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Auf das Konto des 30-Jährigen und der 39-Jährigen soll auch ein Buntmetalldiebstahl gehen. Das Fahrzeug der Slowaken wurde ausgeforscht und in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) angehalten. In Summe sollen die Verdächtigen rund 11.000 Euro erbeutet und über 60.000 Euro Sachschaden verursacht haben. Sie waren nach Polizeiangaben von Montag nicht geständig.

Die beiden Verdächtigen sollen im Bezirk Gänserndorf drei Automaten eines Auto-Waschcenters und einen Öffi-Fahrkartenautomaten aufgebrochen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Am 14. Februar soll das Duo ein Gerät an einer Tankstelle im Bezirk Neusiedl am See geknackt haben, in einem Auto-Waschcenter im Bezirk Bruck an der Leitha blieb es beim Versuch. Nach einem Buntmetalldiebstahl im Bezirk Gänserndorf klickten für die Slowaken die Handschellen.