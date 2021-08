18 Millionen Euro für neues Pflegezentrum in Wiener Neustadt

Niederösterreichs Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) freut sich, mit dem Samariterbund einen zuverlässigen Partner beim Ausbau des Pflegeangebotes in Niederösterreich gefunden zu haben: „Unser Ziel ist es, den pflegebedürftigen Menschen qualitätsvolle Pflege in vertrauter Umgebung anbieten zu können. Die demografische Entwicklung und das Bevölkerungswachstum stellen den Sozialbereich vor große Herausforderungen. Eine der Maßnahmen, wie wir Antworten auf diese Herausforderungen geben können, ist die zielgerichtete Modernisierung und der Ausbau unserer stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen.“

Für den Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund ist die „professionelle Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, idas Um und Auf. Die Einrichtungen müssen optimal auf die persönlichen Bedürfnisse älterer und pflegebedürftiger Menschen abgestimmt sein und ihnen ein neues Zuhause bieten“, erklärte Reinhard Hundsmüller im Zuge des Spatenstichs. Die Menschen würden in ihrem Wohnort oder zumindest in der Umgebung ihren Lebensabend verbringen wollen. "Unser Pflegekonzept ist darauf ausgerichtet, das soziale und familiäre Umfeld in den Alltag der BewohnerInnen einzubinden und so ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten“, sagt Hundsmüller.

Dass der Standort in Wiener Neustadt ist, freut vor allem Bürgermeister Klaus Schneeberger. „Das geplante Pflegeheim ist eine große Bereicherung für die Gesundheits- und Altenversorgung Wiener Neustadts und sichert das Pflegeangebot für die Bürgerinnen und Bürger aus der Region."