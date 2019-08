Nach Betreiber-Insolvenz: Rettung für Pflegeheim in Wiener Neustadt

Nun soll der Betrieb analysiert und betriebswirtschaftlich neu aufgestellt werden. Langfristig könnte das Heim aber auch ausgebaut oder ein neuer Standort gesucht werden. Immerhin zeichnet sich der Samariterbund durch moderne Pflegekompetenzzentren, etwa im Burgenland, aus. Österreichweit betreibt der Samariterbund 30 Pflegeeinrichtungen. Mit Elke Schürer ist jedenfalls bereits die neue Leiterin am Ruder. Reinhard Trofer wird ebenfalls weiter im Pflegeheim tätig sein. „Gute Traditionen bleiben erhalten“, meint der Geschäftsführer.

Pflegelandschaft modernisiert

Bei der Stadt ist man ob der Lösung erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass das Pflegeheim Trofer nach seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerettet werden konnte. Dadurch ist das Angebot für unsere ältere Generation in der Stadt auch weiterhin gesichert“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP). In Wiener Neustadt wird derzeit auch das Traude Dierdorf-Stadtheim neu gebaut. Damit werde die Pflegelandschaft in den nächsten Jahren massiv modernisiert.