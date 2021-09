100-Millionen-Paket aus EU-Fonds für Ärztezentren

Mit einer Ministereinladung in ein niederösterreichisches Leuchtturm-Projekt zur wohnortnahen Hausarztversorgung stellten die für die medizinische Versorgung zuständigen Landesräte Martin Eichtinger (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gestern die Thematik Primärversorgungszentren (PVZ) in den Fokus. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) machte sich im Gesundheitsnetzwerk Melker Alpenvorland, in dem sich fünf Hausärzte zur Kooperation entschlossen haben und eine Reihe von ergänzenden Gesundheitsdienstleistern, vom Wundmanager bis zur Diätologin ins Netzwerk eingegliedert haben, ein Bild.

Der Mediziner Mückstein, der in Wien selbst in einem PVZ gearbeitet hat, wurde von den beiden NÖ Regierungsmitgliedern auf bekannte gesetzliche Mängel angesprochen. Wie auch bereits die Gesundheitsreferenten der Länder gemeinsam bekundeten, hindern bürokratische Hürden und zu hohe Leistungsvorgaben die raschere Entwicklung von derartigen medizinischen Grundversorgungsstationen. Gleichzeitig trifft der Hausarztmangel immer mehr Gemeinden. In NÖ kann der noch vor drei Jahren erstellte Plan, bis Ende des heurigen Jahres 14 PVZ installiert zu haben, bei Weitem nicht erfüllen. Zu vier bereits bestehenden Zentren werden 2022 in Mauer bei Amstetten und in Purgstall im Bezirk Scheibbs die nächsten Hausarztterminals eröffnen.