Die Gräfin, die 650 Menschen ermordete

Die sadistische Psychopathin hatte zwei Wiener Wohnsitze, einen in der Brandstätte und einen in der Augustinerstraße. Dorthin ließ sie sich von ihren Dienern junge Mädchen kommen, denen sie Anstellungen als Kammerzofen versprach. Sie wurden zu ihren verschiedenen Herrschaftssitzen gebracht, gefoltert und ermordet. In ihrem Tagebuch notierte sie Namen und Todestage ihrer Opfer.