Prinz Charming und die Blutgräfin: Party auf Burg Lockenhaus

Viel lustiger ging es aber jetzt in diesen alten Gemäuern zu, die Schauplatz einer ganz besonderen Party wurden. Mode-Experte und Style Up Your Life-Herausgeber Adi Weiss lud zu seinem 43. Geburtstag. Und obwohl überall Banner mit seinem Konterfei und der charmanten Beschreibung „Prinz Charming“ hingen, war es mitnichten ein Mittelalterfest – „Black Tie“ war angesagt.