Wenn Englisch zur Unterrichtssprache wird

So viele Kinde sollen laut Berechnungen des Büros von Bildungslandesrätin Daniela Winkler im September zum ersten Mal in die Volksschule gehen. Die allgemeine Schulpflicht trifft alle Kinder, die sich dauernd in Österreich aufhalten. Als Stichtag gilt der 1. September dieses Jahres. Bei der Anmeldung bekamen künftige Schülerinnen und Schüler das Buch „Komm mit in die Schule“. Es bietet Kindern Einblick in den bevorstehenden Schulalltag.