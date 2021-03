So wird das Eisenstädter Hallenbad saniert

"Wir wollen, dass unser Hallenbad auch in Zukunft ein Zuhause für die sporttreibenden Eisenstädterinnen und Eisenstädter, für die Schulen und für die Vereine bleibt. In Zeiten, in denen mancherorts eher über die Schließung von Bädern und sonstigen Freizeiteinrichtungen gesprochen wird, werden wir investieren", sagt Steiner und betont die gute finanzielle Unterstützung durch die Anschubförderung des Bundes.