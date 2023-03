Shuttlebus für Kröte, Frosch und Molch

Vor sieben, acht Jahren habe man insgesamt noch rund 3.500 Kröten über die Straße getragen. Im Jahr 2022 waren es nur mehr rund 2.000.

Für Weinhofer ist das ein Grund, Alarm zu schlagen: „Wenn das mit dem Regen so weiter geht, dann brauchen wir in zehn Jahren nicht mehr gehen.“ Bis in den April müsse man mittlerweile schon ausrücken, was zu einem weiteren Problem führt: Denn dann kommt mit dem Storch ein natürlicher Feind hinzu, für den die aufgestellten Kübel wohl wie ein All-you-can-eat-Buffet wirken. „Für den Storch ist das natürlich eine Einladung“, so der Pensionist. Zwar gibt es in der Nähe einen Fischerteich. Vor einem Jahrzehnt haben die Anrainer einer Wohnsiedlung dort die Tiere noch im Orchester um die Wette quaken gehört – doch auch dort ist es mittlerweile still geworden.

„Man muss auf den Rückgang der Amphibien aufmerksam machen“, mahnt der 75-jährige Naturfreund. Er hofft nun auf Unterstützer: „Man fragt mich immer, wie man denn Kröten tragen kann. Aber wenn das junge Hasen wären, dann würden die Leute Schlange stehen.“