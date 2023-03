VfGH wies Beschwerde ab: PV-Anlage in Güssing kommt

Die ÖVP hatte auf eine Volksbefragung zu dem Vorhaben gedrängt und die SPÖ rund um Bürgermeister Vinzenz Knor dafür kritisiert, dass eine solche nicht durchgeführt wurde. Der VfGH entschied nun, dass in dem Fall weder ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht verletzt noch eine rechtswidrige Norm angewandt wurde.

Bürger können sich beteiligen

Mit der Photovoltaikanlage soll in Güssing nun auch das Bürgerbeteiligungsmodell der Burgenland Energie für Sonnenstrom ausgerollt werden. Mit einem „SonnenAbo“ werden die Bewohner eine beliebige Anzahl an Paneelen „abonnieren“ und den hergestellten Strom zu einem Fixpreis beziehen können, kündigte Sharma an.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich ebenfalls erfreut über die Entscheidung. „Wenn wir unseren Weg zur Energie- und Preisunabhängigkeit konsequent weitergehen wollen, dann brauchen wir hier auch die Rechtssicherheit“, betonte er.