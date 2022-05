PV-Anlage in Güssing: ÖVP-Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht

Die SPÖ hatte in der Vergangenheit betont, dass die Umwidmung der Flächen für die Anlage bereits abgeschlossen und die Bescheide rechtsgültig seien. Die PV-Anlage soll 118 Hektar umfassen, wobei sich auf rund der Hälfte der Fläche Paneele befinden. SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Sodl kritisierte in einer Aussendung am Montag, dass die ÖVP den Weg des Burgenlandes in die Energie- und Preisautarkie konterkariere: „Die ÖVP opfert in Güssing das wichtige Thema der sauberen Energiegewinnung dem Wahlkampf.“