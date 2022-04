Raus aus Öl und Gas: Der Umstieg wird gefördert

Veraltet, teuer und schlecht fürs Klima: In Österreich sind immer noch rund eine Million Gas- und 600.000 Öl-Heizungen in Betrieb. Der Umstieg auf erneuerbare Wärme kann Heizkosten und CO 2 -Emissionen deutlich reduzieren und unabhängig von Importen aus dem Ausland machen.

Erneuerbare Energie

Raus aus Öl- und Gas-Heizungen bedeutet rein in erneuerbare Heizsysteme. Egal ob Wärmepumpe oder Pelletsheizung, Kachelofen-Ganzhausheizung oder Solaranlage auf dem Dach: Heizen mit erneuerbarer Energie ist heute einfach und technisch ausgereift. Wenn Sie bereits die richtige Heizung gefunden haben, dann vergessen Sie nicht darauf, die Förderung abzuholen.