Alternative Heizung: So teuer wird der Umstieg für Sie

Pellets

Pelletsheizungen eignen sich besonders für bestehende Immobilien, die noch Radiatoren besitzen und meist weniger gut gedämmt sind. Die Errichtungskosten inklusive Heizkessel (in Österreich produziert), Lagerraum etc. betragen rund 25.000 Euro, davon werden 7.500 Euro vom Bund und zusätzlich zwischen 3.000 bis 5.000 von den Bundesländern gefördert. In zwei bis drei Tagen ist der Umbau von einem Installateur erledigt. „Ein durchschnittliches Einfamilienhaus verheizt pro Saison vier bis fünf Tonnen Pellets. Eine Tonne kostet rund 300 Euro“, so Christian Rakos von Propellets Austria. Im Vergleich: Pro Liter Heizöl bzw. pro Kubikmeter Erdgas werden etwa zwei Kilogramm Pellets benötigt.

Wärmepumpe

Wärmepumpen sind die Nummer eins bei Neubauten. Da das System mit niedrigen Temperaturen am effizientesten funktioniert, sollte gleich eine Fußbodenheizung bei der Planung mitberücksichtigt werden. Die günstigste Variante ist die Luftwärmepumpe, die es bereits ab 4.000 Euro gibt. „Für die Errichtung braucht man nur einen Dienstleister, den Installateur“, sagt Gregor Götzl vom Verein Geothermie Österreich. Für die Erd- und Wasser-Wärmepumpe braucht man zusätzlich eine Baufirma, die in die Tiefe bohrt. Kosten: rund 7.000 Euro. Egal, für welchen Wärmepumpentyp man sich entscheidet, sie alle benötigen Strom. Daher ist es empfehlenswert, die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren, denn je mehr Strom man für den Betrieb der Wärmepumpe selbst produziert, desto weniger muss man kaufen.