Großfahndung nach Überfall auf Wettbüro in Oberwart

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, wurde ein Wettbüro in Oberwart Schauplatz eines Überfalls. Ein noch unbekannter Täter bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe.

Dem Kriminellen gelang danach die Flucht. „Die Fahndung läuft“, sagt ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Auch der Polizeihubschrauber ist an der Suche beteiligt.

Verletzt wurde bei dem Überfall laut Polizei niemand. Wieviel Geld der Täter bei dem Überfall erbeuten konnte, ist noch unklar.