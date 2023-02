Sechs Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit drei Toten

Jener Schlepper, der Mitte August auf der Nordostautobahn (A6) beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) einen schweren Unfall mit drei toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht haben soll, musste sich am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung sowie grob fahrlässiger Körperverletzung in Eisenstadt vor Gericht verantworten.

Der 30-jährige Russe bekannte sich teilweise schuldig, er wurde zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.