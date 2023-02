36 Personen in Kastenwagen: Mutmaßlicher Schlepper festgenommen

Ein mutmaßlicher Schlepper, der 36 Erwachsene in einem Kastenwagen transportiert hatte, ist Donnerstagfrüh in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) erwischt worden. Bei den 32 Männern und vier Frauen handelt es sich vermutlich um indische und pakistanische Staatsbürger. Der Lenker, ein 20-jähriger ukrainischer Staatsbürger, wurde festgenommen, die Einvernahme lief am zu Mittag noch, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ein Polizist außer Dienst hatte den Kastenwagen, einen Ford Transit mit tschechischem Kennzeichen, gegen 7.20 Uhr auf einem Feldweg gesehen. Weil ihm das Fahrzeug verdächtig vorkam, verständigte er seine Kollegen, die den Wagen untersuchten und im Ladebereich auf die 36 Personen trafen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften sie illegal aus der Slowakei eingereist sein, die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.