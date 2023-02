155 Jahre Eislauf-Verein: Die „Nummer Eis“ von Wien

Während es zuvor ein Vergnügen Adeliger war, wurde Eislaufen um die Jahrhundertwende zum populären Breitensport. Doch dann kam der Erste Weltkrieg, der WEV fürchtete um seien Existenz. Die Kunsteisbahn konnte wegen Kohle- und Strommangels nicht betrieben werden. Die goldenen Zwanzigerjahre brachten zwar mit einem Rekord von 10.0000 Vereinsmitgliedern einen Aufschwung, doch bald folgte der Zweite Weltkrieg: Als „jüdisch“ definierte Funktionäre mussten den WEV verlassen, man verlor die Hälfte der Mitglieder. „Bei der 150-Jahr-Feier hatten wir einen Gast, der erzählt hat, wie er als Kind täglich hier eislaufen gegangen ist – plötzlich wurde er nicht mehr hereingelassen“, erzählt WEV-Präsident Meixner.

In den Nachkriegsjahren gelang erneut der Aufschwung, Eiskunstläufer wie Ingrid Wendl und Emmerich Danzer fuhren spektakuläre Erfolge ein. Schließlich wurde die Anlage ganzjährig betrieben – in den 1960er-Jahren gab es etwa im Sommer das legendäre „Catchen am Heumarkt“. „Da haben bärige Männer gekämpft. Was manche Damen in den Ring gerufen haben, darf man heute gar nicht mehr laut sagen“, sagt Meixner und lacht.