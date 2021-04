Raser werden im Burgenland mit Vollgas ausgebremst

„Viele rauschen einfach durch die Ortschaft“, sagt Angelika Mileder. Die ÖVP-Bürgermeisterin von Frankenau-Unterpullendorf (Bezirk Oberpullendorf) hat in letzter Zeit immer wieder „besorgte Anrufe“ erhalten. „Die Leute beklagen sich da über die Verkehrssituation in der Gemeinde.“ Vor allem an den Ortsanfängen, bzw. den -enden, würde immer wieder die vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h missachtet.

Mehr Lärm nach Grenzöffnung

Die Öffnung der Grenze zu Ungarn in Zsira habe den Verkehrslärm in der 1.100-Seelen-Gemeinde noch verstärkt. „Aber vor allem die Verkehrssicherheit leidet enorm“, erklärt Mileder. Deshalb hat sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, sich im Land für die Installation eines fixen Radargerätes bzw mehrerer mobiler Radarmessgeräte stark zu machen.