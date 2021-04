24-jährige Raserin doppelt so schnell wie erlaubt auf B10

Das wird teuer. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der B10 zwischen Parndorf und Bruckneudorf wurde am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr eine 24-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in der 70-km/h-Beschränkung mit 138 Stundenkilometern, also 68 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit, geblitzt.

Die junge Frau wurde angehalten und Anzeige gegen sie erstattet.