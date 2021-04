Lkw-Lenker mit 2,26 Promille auf A4 gestoppt

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Autobahnabfahrt Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) mit 2,26 Promille im Blut angehalten worden. Der 55-jährige Mann hatte auf der Ostautobahn (A4) Leitkegel und Leitbalken beschädigt, berichtete die Polizei am Freitag. Der Alkolenker musste seinen Führerschein abgeben. Er wurde angezeigt.