Fünf Alkolenker bei Planquadrat im Burgenland erwischt

Der höchste bei den Verkehrsteilnehmern gemessene Alkoholwert betrug 0,94 mg/lt. Er wurde bei einem 26-jährigen Lenker aus dem Bezirk Jennersdorf festgestellt. Vier Angehaltene wiesen mehr als 0,8 Promille auf, einer über 0,5 Promille.

Verstöße gegen Corona-Maßnahmengesetz

Anzeigen nach dem Corona-Maßnahmengesetz gab es laut Polizei für drei Männer, die privat in einem Pkw auf der Burgenland Schnellstraße (S31) im Bezirk Mattersburg unterwegs gewesen waren. Ihr erklärtes Ziel: Ein Autokauf im Bezirk Oberpullendorf. Die drei Personen haben allerdings keinen gemeinsamen Wohnsitz und trugen während der Fahrt keinen Mundschutz. Ihr in Wien zugelassener Wagen hatte die Aufmerksamkeit von Polizisten erregt, weil der Lenker zuvor eine Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte.

Ein weiterer Vorfall ohne Corona-Bezug wurde in Mattersburg verzeichnet. Ein Lenker war dort ohne Führerschein unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag in einer Aussendung. In Jois (Bezirk Neusiedl am See) bretterte ein Kfz anstatt der erlaubten 50 km/h mit 97 km/h durch das Ortsgebiet. Der Fahrer wurde angezeigt, ihm droht außerdem der Entzug der Lenkerberechtigung.