Hilfe ohne Einschränkungen: ÖZIV Burgenland

Die Suche nach finanziellen Unterstützungen, das Einbringen notwendiger Anträge bei Ämtern und Behörden, oder der Kampf gegen ungerechte Behandlung – die zusätzlichen Hürden für Menschen mit Behinderungen im Alltag können zahlreich sein. In all diesen Fällen bietet der ÖZIV Burgenland seit 1978 Hilfe an. Man bemühe sich, auf die Gestaltung von Gesetzen und Verordnungen Einfluss zu nehmen, sagt Präsident Manfred Seifert. Darüber hinaus wird die sportliche Betätigung für behinderte Menschen gefördert.

Weniger Gerichtsverfahren

Im Falle ungerechter Behandlung klagt der ÖZIV Ansprüche auch vor Gericht ein. „Durch gute Arbeit im Vorfeld kommt es aber immer seltener vor, dass wir Verhandlungen bestreiten müssen“, betont der Präsident. 13 Verfahren waren es 2020, davon konnte elfmal ein positives Ergebnis für die Betroffenen erzielt werden. Der ÖZIV unterstützt etwa bei Pflegegeld-, oder Diskriminierungsklagen und Schlichtungen. Insgesamt 1.840 Beratungsgespräche wurden im Jahr 2020 geführt. Persönlich in einem der beiden Büros in Eisenstadt und Oberwart, oder – weil dies aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich war – telefonisch oder online.