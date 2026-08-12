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Umwelt

Nur noch 639 Ragweed-Meldungen: Burgenland prüft Rückgang

Die Meldungen sind von 1.227 auf 639 gesunken. Ob tatsächlich weniger Pflanzen vorhanden sind, ist noch offen.
12.08.2026, 12:09

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Blühende Ambrosia-Pflanzen in einem Feld unter blauem Himmel.

Die Zahl der Ragweed-Meldungen im Burgenland ist heuer deutlich zurückgegangen. Bisher seien 639 Meldungen eingelangt, im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt noch 1.227. Das teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) am Mittwoch mit.

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Ob die deutlich niedrigere Zahl an Meldungen auch bedeutet, dass tatsächlich weniger Ragweed vorhanden ist, ist allerdings noch offen. Das gelte es nun abzuwarten, hielt Haider-Wallner fest.

Viele Fehl- und Doppelmeldungen

Auffällig ist auch die Qualität der eingehenden Ragweed-Meldungen. Rund ein Drittel konnte laut Haider-Wallner nicht bearbeitet werden, weil es sich um Fehl- oder Doppelmeldungen handelte.

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Um die Bearbeitung zu beschleunigen, sollen deshalb künftig Meldungen von offiziellen Behörden-Mailadressen bevorzugt berücksichtigt werden.

Gesetz soll Anfang 2027 novelliert werden

Haider-Wallner appellierte an die Bevölkerung, die hochallergene Pflanze weiterhin zu melden. Gleichzeitig läuft derzeit eine Evaluierung des Ragweed-Bekämpfungsgesetzes. Dieses soll Anfang 2027 novelliert werden.

Berücksichtigt werden dabei laut der Landeshauptmann-Stellvertreterin auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung, von Gemeinden und Verantwortlichen aus Landwirtschaft und Bundesheer.

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