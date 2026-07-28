Pollenallergie: Was jetzt blüht und wo Betroffene sich erholen können

Die Pollensaison geht in ihre letzte Phase: Beifuß und Ragweed blühen nun, regional aber unterschiedlich stark. Das berichten der Pollenservice Wien der MedUni Wien und der Pollenwarndienst Salzburg. Beide Pflanzen lösen bereits bei geringen Pollenkonzentrationen allergische Symptome wie verstopfte oder rinnende Nase, juckende Augen, Niesen sowie Husten aus. In der Folge kommt es zu Müdigkeit, Kopfschmerzen, geringerer Konzentrationsfähigkeit und einer verminderten Leistungsfähigkeit.

Wo sich Betroffene erholen können

Beifuß wächst vor allem in Tieflagen in Gesamtösterreich. Ragweed hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Süden und Osten. In Salzburg kommen Ragweed und spät blühende neophytische Beifußarten sehr selten vor. Erholungsgebiete für Betroffene sind die Gebirgsgaue Pongau, Pinzgau und Lungau. Im Osten und Süden können die Pflanzen bei geeigneten Bedingungen im Herbst für eine zweite Welle sorgen.

Die Trockenheit und Hitze der letzten Zeit hemmte das Wachstum: Es gibt zahlenmäßig weniger Pflanzen, aber Trockenheitsstress macht Pollen allergener.

Beifuß: Neophyten in Wien, Ruhe in Salzburg

Die Blütezeit von Beifuß umfasst Juli bis September, die Hauptblüte findet Mitte August statt. Eine Allergie auf Beifuß liegt auf Platz drei der Pollenallergien, nach Gräsern und Birke.

Im Osten Österreichs spielen zwei spät blühende Neophyten eine Rolle: Kamtschatka-Beifuß und Einjähriger Beifuß. Diese sorgten 2023 und 2024 für eine zweite Beifußblüte im Herbst, nicht aber 2025. Entscheidend sind Wetterbedingungen im Herbst und der Klimawandel, wie eine Studie der MedUni Wien zeigt.

In Salzburg spielt der Einjährige Beifuß eine untergeordnete Rolle, der Kamtschatka-Beifuß ist im Stadtgebiet etabliert, nicht aber in den Gebirgsgauen. Der Gewöhnliche Beifuß kommt im gesamten Bundesland vor.