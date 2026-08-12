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Großeinsatz

Dichte Rauchwolken: Mehrere Feuerwehren kämpften gegen Brand

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn: Mehrere Feuerwehren bekämpften die Flammen. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.
12.08.2026, 08:50

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Feuerwehr bekämpft einen großen Brand auf einem Feld mit Wasserstrahlen und dichtem Rauch.

Ein leerstehendes Gebäude in Bad Sauerbrunn ist am Dienstag in Vollbrand gestanden. Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren zu dem Gebäudebrand im Ortsgebiet alarmiert. Aufgrund der Alarmstufe B3 rückten die Feuerwehren Neudörfl, Wiesen und die Feuerwehr der Freistadt Rust am See mit dem Stützpunkt Drohne Nord aus. Wegen des ausgedehnten Brandes wurde zudem die Feuerwehr Mattersburg nachalarmiert.

Bereits bei der Anfahrt waren dichte Rauchwolken sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das leerstehende Gebäude in Vollbrand. Der Brandherd befand sich im oberen Stockwerk.

Feuerwehrleute löschen Rauch an einem verwachsenen Dach aus einer Drehleiter.

Mehrere Feuerwehren bekämpften die Flammen in einem leerstehenden Gebäude. Nach rund zweieinhalb Stunden hieß es „Brand aus“.

Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl über einen Innen- als auch über einen Außenangriff. Mehrere Atemschutztrupps waren im Einsatz, von außen wurde mit mehreren Strahlrohren gegen die Flammen vorgegangen. Mit den Teleskopmastbühnen der Feuerwehren Neudörfl und Mattersburg wurde der Brand auch im Dachbereich bekämpft und die Dachhaut geöffnet.

Unterstützt wurde die Einsatzleitung durch die Drohne der Feuerwehr Rust am See. Sie lieferte Live-Bilder aus der Luft sowie Aufnahmen der Wärmebildkamera.

Verbranntes Dach eines Gebäudes im Grünen, über das Wasser aus zwei Strahlrohren spritzt.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Feuerwehrmann löscht von einer Drehleiter ein brennendes Hausdach unter blauem Himmel.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Dichter Rauch über Bäumen, während Wasserstrahlen einen Waldbrand bekämpfen.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Feuerwehr bekämpft einen großen Brand auf einem Feld mit Wasserstrahlen und dichtem Rauch.

Ein leerstehendes Gebäude ist am Dienstag in Bad Sauerbrunn in Vollbrand gestanden. Mehrere Feuerwehren waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Feuerwehrleute löschen einen Vegetationsbrand mit Wasserstrahlen im Grünen, dichter Rauch steigt auf.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Löschwasser spritzt in dichte Rauchwolken über einem Feldrand.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Feuerwehrleute gehen auf eine verqualmte Straße zu, hinter Bäumen steigt dichter Rauch auf.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Vier Feuerwehrleute in Schutzausrüstung stehen im Grün und werden mit Wasser benetzt.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Ein Haus brennt inmitten dichter Bäume, während dichter Rauch aufsteigt.

Gebäudebrand in Bad Sauerbrunn.

Die unsichtbare Infrastruktur am Land

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte „Brandaus“ gegeben werden. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Mattersburg und die Polizei Neudörfl im Einsatz.

Während des Einsatzes wurden die Einsatzkräfte mit Getränken versorgt. Vom örtlichen Supermarkt wurden rund 120 Flaschen Wasser geholt. Ein Kunde übernahm die Kosten für die Getränke. Auch angrenzende Nachbarn unterstützten die Einsatzkräfte mit Getränken.

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