Die unsichtbare Infrastruktur am Land

Wenn in Bildein am Sonntag die letzten Festivalbesucher abreisen, ist das Team mit rund 500 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bereits mit den Abbauarbeiten beschäftigt – natürlich mit weit weniger Aufmerksamkeit als die Stars auf den Bühnen. Ähnlich ist es bei den Feuerwehren. Wenn irgendwo ein Feld oder ein Waldstück brennt, interessieren zunächst Straßensperren und die Frage, ob Häuser bedroht sind. Dass innerhalb kurzer Zeit Dutzende Feuerwehren alarmiert werden, Fahrzeuge aus mehreren Gemeinden zusammenkommen und hunderte Menschen plötzlich ihre eigentliche Arbeit unterbrechen, ist im ersten Moment gar nicht richtig bewusst.

Auch bei der angespannten Wasserversorgung im Südburgenland zeigte sich zuletzt ein Zusammenhalt, der im Alltag kaum auffällt. In Litzelsdorf wurden Verbräuche kontrolliert, die Bevölkerung informiert, Feuerwehrleute fuhren mit Lautsprecherdurchsagen durch den Ort. Die Arbeit im Hintergrund Diese Beispiele haben wenig miteinander zu tun – und sehr viel. Gemeinsam ist ihnen, dass sie nur deshalb vergleichsweise unspektakulär bewältigt werden können, weil im Hintergrund viele Menschen Handgriffe übernehmen, Zuständigkeiten kennen und wissen, wen sie im entscheidenden Moment anrufen müssen.

Das ist eine besondere Form einer „kritischen Infrastruktur“, wie es sie aktuell hauptsächlich im ländlichen Raum gibt. Gerade im Burgenland und vor allem im Südburgenland sind diese Netzwerke vielerorts erstaunlich dicht. So ein Geflecht entsteht nicht von selbst. Es braucht zunächst einige wenige, die viel Zeit, Energie und Verantwortung investieren und Dinge ins Rollen bringen. Wenn aus einer kleinen Gruppe plötzlich viele werden, die mithelfen und verlässlich ihren Teil beitragen, entsteht jene Schlagkraft, die man von außen oft gar nicht wahrnimmt. Vielleicht liegt genau darin eine der großen Stärken vieler kleiner Gemeinden im Burgenland.