... und wieder ein Festl weniger am Land

Es gibt Absagen von Veranstaltungen, die tun so richtig weh. Jene des Marktfeldviertelfests in Pinkafeld ist so ein Fall. Weil es nicht um irgendein Fest geht, sondern um eine Veranstaltung, die seit 1992 fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ist. Und weil dahinter keine Eventagentur steht, sondern ein Verein: Menschen, die in ihrer Freizeit etwas organisieren, dessen Reinerlös Projekten in der Region zugutekam.

Der Verein begründet die Absage mit fehlenden Bewilligungen, mangelnder Planungssicherheit und der Sorge vor zusätzlichen Auflagen (der KURIER berichtete). Natürlich geht es bei Veranstaltungen nicht ohne Regeln. Auflagen sind keine Schikane, wenn sie nachvollziehbar, verhältnismäßig und für alle gleich angewendet werden.

Regeln statt Chaos

In einem Leserbrief an den KURIER wird aber Folgendes deutlich: Ehrenamt braucht klare Regeln statt Behördenchaos.

Wenn eine Veranstaltung über viele Jahre nach einem bestimmten Verfahren abgewickelt wird und plötzlich unklar ist, ob Gemeinde oder Bezirkshauptmannschaft zuständig ist, entsteht Unsicherheit. Und Unsicherheit ist der Feind jeder Planung.