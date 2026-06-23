Grenzen im Kopf als Zement der Kirchtürme

Vielleicht braucht jede Gemeinde etwas, auf das sie stolz sein kann. Ein Fest, ein Gebäude, einen Verein, eine Geschichte, ein Alleinstellungsmerkmal. Bildein hat das Picture on und ist damit weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Das ist bemerkenswert und zeigt, was möglich ist, wenn Menschen an eine Idee glauben und sie gemeinsam tragen.

Stolz auf das Eigene ist im ländlichen Raum wichtig. Er stiftet Identität. Problematisch wird es, wenn aus diesem Stolz eine Grenze wird. Wenn Jugendliche aus einer kleinen Nachbarortschaft sagen: „Aufs Picture on gehen wir nicht, das machen ja die Bildeiner.“ Dann zeigt sich, wie tief Dorfgrenzen noch immer in den Köpfen verankert sind. Das Pinkatal kann sich solche Kleinkriege nicht leisten. Nicht Bildein gegen Eberau, nicht Moschendorf gegen Deutsch Schützen-Eisenberg, nicht eine Ortschaft gegen die andere. Die Herausforderungen sind zu groß.

Ungenutzte Chancen

Genau darin lag und liegt die Sinnhaftigkeit des Projekts Pinkaboden. Ein gemeinsamer Bildungscampus wäre nicht nur ein Schulprojekt gewesen. Er wäre ein Signal gewesen: Wir denken diese Region gemeinsam. Kinder, die gemeinsam in die Schule gehen, lernen früh, dass Gemeindegrenzen Verwaltungsgrenzen sind – aber keine Denkgrenzen sein müssen. Wer gemeinsam lernt, spielt, streitet und Freundschaften schließt, entwickelt ein anderes Gefühl für die Region. Dann ist das Nachbardorf nicht Konkurrenz, sondern Teil des eigenen Lebensraums.