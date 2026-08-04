Ressourcen-Frage: Wasser für Server, Felder oder beides?

Noch ist nicht bekannt, ob auf der Parndorfer Platte ein Rechenzentrum gebaut wird. Ebenso offen sind Größe, Betreiber und Kühltechnik. Gerade deshalb ist die Frage nach dem Wasser keine Panikmache, sondern zwingend.

Die Parndorfer Platte liegt nicht an einem großen Fluss. Sie gehört zu einer Region, in der Trockenheit längst kein Ausnahmezustand mehr ist. Landwirte kennen das Problem: Bewässerung ist nicht überall erlaubt, Grundwasser liegt teils tief, Entnahmen sind teuer und streng geregelt. Wer Wasser für seine Felder braucht, muss beantragen, nachweisen und im Zweifel verzichten. Vor diesem Hintergrund wäre es kaum vermittelbar, wenn ein Rechenzentrum große Mengen Wasser beziehen dürfte, während Bauern um jeden Kubikmeter kämpfen. Digitalisierung benötigt Ressourcen. Landwirtschaft auch. Und anders als Server produziert sie Lebensmittel.