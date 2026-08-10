500 Helfer machten Bildein zum Festivaldorf

Am Wochenende wurde Bildein wieder für drei Tage zum Festivaldorf: Von 6. bis 8. August ging im Südburgenland das picture on Festival über die Bühne. Die Bilanz der Veranstalter fällt auch abseits des musikalischen Programms positiv aus. Das Festival sei friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. „Uns freut es außerordentlich, dass auch diese Ausgabe des Festivals so friedlich verlaufen ist“, sagt Claudia Kurz vom Organisationsteam. Sie dankt neben dem Publikum und der Ortsbevölkerung auch der Gemeinde Bildein. Die Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz, Polizei und Freiwilliger Feuerwehr habe sich erneut bewährt.

Musikalisch setzte das picture on festival auf internationale, österreichische und ungarische Acts. Zu den Auftritten auf der Hauptbühne gehörten die jamaikanischen Reggae-Stars Inner Circle, die Crossover-Bands H-Blockx und Clawfinder, das Berliner Elektropop-Duo 2Raumwohnung sowie die britischen Stereo MC´s. Freiwillige Arbeit ist Basis des Festivals Die Bühne im Apfelgarten war österreichischen Acts vorbehalten. Dort traten unter anderem 5/8erl in Ehr´n, Wiener Blond sowie Yasmo & Die Klangkantine auf. Auch Musiker aus dem benachbarten Ungarn waren Teil des Programms: Mad about Marilyn, Difortunes und Gergő von Ocho Macho waren vertreten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Graf Drei Tage Musik in Bildein: Das picture on Festival verlief laut Organisation ohne nennenswerte Zwischenfälle. Am Bild: Clawfinger.

Getragen wird das Festival zu einem wesentlichen Teil von ehrenamtlicher Arbeit. Rund 30 Personen im Kernteam beschäftigen sich laut Veranstaltern mehr oder weniger das ganze Jahr mit Planung und Organisation. Während des Festivalwochenendes wächst das Team auf rund 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie arbeiten unter anderem bei Ausschank, Eintritt und Gastronomie sowie am Campingplatz, im Backstage-Bereich und beim Auf- und Abbau. Unter den Gästen befanden sich auch mehrere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kultur. Genannt werden Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Nationalrat Christoph Zarits und Kulturmanager Horst Horvath sowie mehrere Landtagsabgeordnete.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gemeinde Bildein Das Festival verwandelte Bildein von 6. bis 8. August in ein Festivaldorf. Neben internationalen Acts standen österreichische und ungarische Musiker auf den Bühnen.

Bürgermeister Emmerich Zax jun. bezeichnet das picture on als „weit mehr als ein Musikfestival“. Es sei „ein Fest der Begegnung, das Menschen zusammenbringt und unsere Gemeinde weit über die Grenzen hinaus bekannt macht“. Nach den drei Festivaltagen stehen laut Organisation die Abbau- und Aufräumarbeiten an. Gleichzeitig habe bereits die Planung für das nächste picture on festival begonnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Graf Picture on in Bildein: Drei Festivaltage mit internationalen, österreichischen und ungarischen Acts sowie rund 500 ehrenamtlichen Helfern.