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Straßenverkehr

Schwerpunktaktion: Polizei kontrollierte bei Festivals

Mehr als 700 Fahrzeuglenker wurden bei Schwerpunktaktionen rund um Festivals in Bildein und Wiesen kontrolliert.
10.08.2026, 11:35

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Ein Polizist in Uniform regelt den Verkehr auf einer Landstraße.

Die Landesverkehrsabteilung Burgenland hat am vergangenen Wochenende bei zwei Festivals verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktionen durchgeführt. Kontrolliert wurde beim Picture On Festival in Bildein im Bezirk Güssing sowie beim One Love Festival in Wiesen im Bezirk Mattersburg.

In Bildein wurden insgesamt 371 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker kontrolliert. Die Polizei führte 324 Alkohol-Vortests, zwölf Alkomattests, acht Speichelvortests, 14 Urintests und drei klinische Untersuchungen durch.

Nach Angaben der Polizei waren drei männliche Lenker in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand. Ein Lenker hatte mehr als 0,8 Promille, ein weiterer mehr als 0,5 Promille. Insgesamt wurden in Bildein vier Führerscheine vorläufig abgenommen.

26 Führerscheinabnahmen in Wiesen

Deutlich höher fiel die Zahl der Beeinträchtigten bei der Schwerpunktaktion in Wiesen aus. Dort kontrollierte die Polizei rund 340 FahrzeuglenkerInnen. Insgesamt wurden 30 Personen in einem durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigten Zustand angehalten.

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24 LenkerInnen waren laut Polizei in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand, darunter sieben Frauen. Zwei männliche Lenker verweigerten die Vorführung zum Amtsarzt. Vier Lenker hatten mehr als 0,8 Promille – ein Mann und drei Frauen.

In Wiesen wurden insgesamt 26 Führerscheine vorläufig abgenommen. Im Rahmen der Schwerpunktaktion erstattete die Polizei außerdem 15 sonstige Anzeigen und stellte sieben Organstrafverfügungen aus. In einem Fall wurde wegen Gefahr im Verzug das Kennzeichen abgenommen.

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