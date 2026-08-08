Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Zufallsfund

Vergessene Fässer: Ein fast verloren gegangener Weinschatz

Fast hätte der <strong>Zagersdorfer Winzer</strong> Herbert Schuller einen Top-Wein entsorgt. Jetzt gibt es ihn in limitierter Abfüllung.
08.08.2026, 04:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Männer sitzen draußen an einem Tisch, trinken Rotwein und lächeln in die Kamera.

Eigentlich hätte alles im Ausguss enden sollen. Zwei Fässer Blaufränkisch, jahrelang unbeachtet im Keller eines Zagersdorfer Winzers, standen kurz vor der Entsorgung – bis eine zufällige Verkostung alles veränderte.

Herbert „Bertl“ Schuller bewirtschaftet seine Weingärten seit Jahrzehnten. Seine Arbeitsweise beschreibt er als ruhig und geduldig. Zwei Fässer aus den Jahrgängen 2020 und 2021 blieben über Jahre im Keller und wurden vergessen. Vier beziehungsweise fünf Jahre reiften sie, dann wollte Schuller sie wegleeren.

Blaufränkisch mit Charakter

Erst eine Verkostung mit seinem Cousin Oswald Hackl brachte die Wende. Es offenbarte sich ein Wein mit „dichter dunkler Frucht“, „fester Tanninstruktur“ und „langem Abgang“ – ein Blaufränkisch mit Charakter.

Aus dem Zufallsfund wurde ein Projekt. Die beiden Jahrgänge wurden unter dem Namen „ISSO“ abgefüllt und erhielten ein Etikett im burgenländischen Blaudruck – das große „B“ steht für Bertl, Blaufränkisch und Burgenland.

Goldgelbe Vergilbung: Neue Phase, nur ein Bezirk von Rebkrankheit verschont

Die beiden Weine bestehen jeweils zu 100 Prozent aus Blaufränkisch und haben 15 Prozent Alkohol. Der Jahrgang B20 reifte fünf Jahre im Fass, der Jahrgang B21 vier Jahre. Beide sind in sehr kleiner, limitierter Menge beim Winzer erhältlich.

Eisenstadt Umgebung Burgenland
kurier.at, haipa  | 

Kommentare