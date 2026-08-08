Vergessene Fässer: Ein fast verloren gegangener Weinschatz

Eigentlich hätte alles im Ausguss enden sollen. Zwei Fässer Blaufränkisch, jahrelang unbeachtet im Keller eines Zagersdorfer Winzers, standen kurz vor der Entsorgung – bis eine zufällige Verkostung alles veränderte.

Herbert „Bertl“ Schuller bewirtschaftet seine Weingärten seit Jahrzehnten. Seine Arbeitsweise beschreibt er als ruhig und geduldig. Zwei Fässer aus den Jahrgängen 2020 und 2021 blieben über Jahre im Keller und wurden vergessen. Vier beziehungsweise fünf Jahre reiften sie, dann wollte Schuller sie wegleeren.