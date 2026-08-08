Nummer 1 in USA: Burgenländischer „Zeronimo“ auf Falcos Spuren

Mit „Rock Me Amadeus“ gelang Falco im Jahr 1986 ein Nummer-1-Hit in den USA – eine Ausnahmeerscheinung für österreichische Erfolge auf diesem Markt. Nun sorgt ein burgenländischer Betrieb für Aufmerksamkeit in Übersee: Das Weingut Heribert Bayer aus Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) wurde mit seiner Marke „Zeronimo“ bei den „USA Today 10 Best Readers’ Choice Awards“ als „Best Non-Alcoholic Wine 2026“ ausgezeichnet.

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Die Auszeichnung basiert auf einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst werden Unternehmen von einer Expertenjury nominiert. In einem anschließenden Onlinevoting entscheiden Leserinnen und Leser über die Platzierungen. Aus bis zu 20 Nominierten werden die zehn Bestplatzierten ermittelt. Schon die Nominierung war eine Sensation Für das burgenländische Weingut bedeutete bereits die Nominierung eine Besonderheit. Bisher war kein österreichisches Unternehmen in dieser Kategorie vertreten. „Zeronimo“ schaffte es nicht nur unter die Nominierten, sondern setzte sich im Publikumsvoting durch. Hinter der Marke stehen Katja Bernegger und Patrick Bayer. Der Familienbetrieb aus dem Mittelburgenland ist seit knapp zwei Jahren auf dem US-Markt tätig. Mit „Zeronimo“ verfolgen sie den Ansatz, alkoholfreie Weine als eigenständige Kategorie zu etablieren.

In 26 Ländern am Markt Der erste alkoholfreie Wein des Weinguts kam Mitte Juni 2023 auf den Markt und basiert auf der Rotweincuvée „In Signo Leonis“. In den folgenden Jahren wurde das Sortiment ausgebaut und umfasst mittlerweile mehrere alkoholfreie Weine sowie Wein-Tonics. Künftig wird „Zeronimo“ in mehr als 26 Ländern vertreten sein, ein weiterer Markteintritt ist in Australien geplant. Der Erfolg ist für das Winzerpaar auch ein Hinweis auf die internationale Wahrnehmung österreichischer Kompetenz im Bereich alkoholfreier Weine. Gleichzeitig zeigt er, dass sich ein Familienbetrieb aus dem Burgenland mit seiner Innovationskraft im internationalen Wettbewerb behaupten kann.