Ostertraditionen vom "Eierkratzen" bis zum Emmausgang

Was in der Karwoche möglich ist

Bernhard Weinhäusel, Leiter des Diözesanmuseums Eisenstadt und des diözesanen Archivs erklärt, die Bedeutung der österlichen Bräuche und wie sie umgesetzt werden können.

Öffentliche Gottesdienste können „unter strengsten Präventionsmaßnahmen“ besucht werden. Zu Anmeldungen wird geraten. „Es gibt auch in vielen Pfarren Live-Übertragungen“, sagt Weinhäusel. Morgen, Mittwoch, wird die Chrisammesse gefeiert. Dabei werden Salböle geweiht, die das ganze Jahr über etwa bei Taufen verwendet werden.

Am Gründonnerstag kommen vorzugsweise „grüne Speisen“ wie Spinat auf den Tisch. Dabei dürfte der Tag seinen Namen gar nicht der Farbe verdanken: „Er kommt vom althochdeutschen ’Greinen’, das Weinen bedeutet.“

Am Karfreitag wird an den Tod Jesu erinnert. Da werden „Heilige Gräber“ – mit liegenden Statuen – in den Kirchen platziert. Sie können den ganzen Tag über besucht werden.

Auch wenn die Glocken „nach Rom fliegen“, ist das das Ratschen als Ersatz für den Glockenklang abgesagt. „Heuer wird doppelte Osterruhe herrschen.“ Auch die Osterfeuer am Abend des Karsamtsag fallen ins Wasser. Segnungen von Speisen sind aber möglich – auch virtuell. Im kleinen Familienkreis wird am Sonntag Auferstehung gefeiert: Natürlich darf der Osterhase da die bunten Nester verstecken.