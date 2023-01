Neuer Hotspot für Windkraft im Burgenland geplant

Um die angestrebte Autarkie zu erreichen, sei bis 2030 „noch einmal so etwas Ähnliches wie die Parndorfer Platte“ notwendig. Insgesamt rund 400 Windräder sind es, die im Bezirk Neusiedl am See Strom erzeugen.

Rotorblatt in Wal-Form

„Uns geht es aber nicht um die Anzahl der Windräder, sondern um die erzeugte Leistung“, so Schwarz. Es habe sich in den vergangenen Jahren viel an der Bauweise der Rotorblätter geändert. Nicht jedes Windrad sei außerdem gleich hoch und genau an den Standort sowie den lokal unterschiedlich auftretenden Wind angepasst.