Nach Hillinger-Eklat: „Beim Strom war Süden Vorreiter“

Die „Causa“ hat Sachbuchautor („Tankstellen im Burgenland“, "Autos im Burgenland" und weitere) und Hobby-Historiker Norbert Pingitzer, der aus Mattersburg stammt und jetzt im mittelburgenländischen Kobersdorf lebt, auf den Plan gerufen.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der 70-jährige Ingenieur nicht nur mit der Geschichte seines Heimat-Bundeslandes, sondern auch mit dessen technischer Entwicklung. Und so hätten ihn die Aussagen Herrn Hillingers sehr erstaunt, sagt Pingitzer.

"Stromerzeugung vor 117 Jahren"

Denn wie er aufgrund seiner Recherchen wisse, habe es in Badersdorf (Bezirk Oberwart) „das erste E-Werk im Burgenland“ gegeben.

„Wie ich meiner Reverenzliste der Leobersdorfer Maschinenfabrik entnehme, wurden von 1904 bis 1929 insgesamt 19 Wasserturbinen in das Gebiet des heutigen Burgenlandes geliefert. Die erste und zugleich mit Abstand leistungsfähigste mit 102 PS ging an das Erdödy- Kraftwerk in Badersdorf an der Pinka. Und zwar 1904. Ihr Charletdorf-Projekt, Herr Hillinger, ist davon nur 5 Kilometer entfernt“, erklärt Pingitzer.

Als Beweis hält Pingitzer zwei Isolatoren aus dem einstigen E-Werk, das vor drei Jahren abgerissen wurde, in die Kamera (siehe Bild oben).

Dass im Südburgenland vor 117Jahren Strom erzeugt wurde, sei an und für sich schon beachtlich, so der technikaffine Autor. „Aber es wird noch besser. Die erzeugte Energie wurde dort gar nicht genutzt, sondern auf 5 Kilovolt (kV) hochtransformiert in das Schloss zur Mühle und zum Sägewerk nach Kohfidisch bzw. Kirchfidisch geliefert. Da waren die der Zeit voraus."