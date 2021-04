Leo Hillinger nach Südburgenländerwitz schwer in der Kritik

Er habe mit Leo einen großartigen Partner, "der uns Sicherheit gibt, uns super berät und uns auf unserem Weg begleitet und bestärkt, uns in der Region zu engagieren".

Entschuldigung in aller Form

Hillinger entschuldigt sich nach einer KURIER-Anfrage in aller Form, wenn "mein Burgenlandwitz falsch fübergekommen ist". „Wer mich kennt weiß, dass ich gerne Witze mache und Schmäh führe, jedoch niemals die Absicht habe mit meinen Aussagen beleidigend zu sein und, wie im konkreten Fall, über die Südburgenländer herzuziehen. Es tut mir unfassbar leid, wenn diese Aussage in einen falschen Hals gekommen ist, denn es war nie meine Intuition jemanden zu beleidigen", erklärt der Winzer gegenüber dem KURIER. Die Situation habe er bereits während des Pitch aufgeklärt und klargestellt, dass es sich um einen „Nord-Süd-Schmäh" handle.

"Im Südburgenland pflege ich seit Jahren beste Kontakte privater und geschäftlicher Natur und das ist auch der Grund wieso ich in die Region investiere", sagt Hillinger: "Ronni und ich haben uns hier dauernd gegenseitig am Schmäh, die vielen tüchtigen SüdburgenländerInnen, die in den letzten Jahrzehnten vieles sehr erfolgreich vorangetrieben haben, wollte ich aber in keiner Weise beleidigen.“