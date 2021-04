Wie Leo Hillinger jetzt im Südburgenland durchstartet

„Wir sind mit dem Ziel in die Sendung gegangen, Leo für ein Engagement im Südburgenland zu gewinnen“, sagt Gollatz: „Wir arbeiten mit Leo und seinem Team in anderen Projekten schon zusammen, mit meinen Partnern Markus Fischer und Philipp Stainer darf ich auch die Leo HillingerWineshop & Bar in Kitzbühel betreiben. Leo kannte die Idee vom Chaletdorf, war auch schon vor Ort. Es war unser Ziel, ihn mit einer starken Präsentation als Partner zu gewinnen.“

Anna Malinovic und Kollege Jürgen Löffler präsentierten das Chaletdorf Anfang des Jahres den Investoren in der Fernsehsendung. „Das Interesse war spürbar, vor allem Hans Peter Haselsteiner, Stefan Piëch und Leo Hillinger stellten gezielte Fragen“, sagt Malinovic, „und als Bilder eingespielt wurden, an welchem Platz am Weinberg das Chaletdorf entstehen wird, konnte man an den Augen der Investoren ablesen, wie begeistert sie waren“. Das Angebot von Hillinger über 500.000 Euro für 50 Prozent an der neuen Chaletdorf-Gesellschaft nahmen die Unternehmer schließlich an. Das Projekt mit 35 Bungalows soll nicht nur Hochzeitsgäste beherbergen, sondern den Hannersberg zur Ganzjahresurlaubsdestination machen.