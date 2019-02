Tourismus will „Ja-Sager“ ins Burgenland locken

Der schönste Tag im Leben ist für viele die Hochzeit. Oft gibt es genaue Vorstellungen von diesem Tag. Wer etwa am Hannersberg heiraten will, der muss schon lange im Vorhinein buchen. „Ein Samstag im Juni ist bei uns am Hannersberg erst 2021 wieder zu haben“, sagt Ronald Gollatz vom Hannersberg im Südburgenland. Die Location am Weinberg mit ihrem exklusiven Ambiente zieht viele Wiener und sogar Paare aus dem Ausland an. „Die individualisierten Feste sind mehr und mehr gefragt – Individualisierung ist der Schlüssel zum Eheglück“, meint Gollatz. Die oberste Prämisse am Hochzeitsberg ist Professionalität und höchste Qualität. „Wir machen eine eigene Webseite für jedes Brautpaar, es gibt ein Willkommenspaket mit Schmankerln aus der Region und wir schauen, dass wir jedes Jahr neue Sachen dazu machen“, sagt Gollatz. Außergewöhnliche Termine gibt es auch heuer noch – „zu Silvester hat heuer noch niemand gebucht“, sagt Gollatz.