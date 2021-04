Nord gegen Süd: Der ewige Konflikt in neuem Licht

Denn im Norden gibt es zwar fast doppelt soviel Betten wie im Süden, der gewerbliche Anteil liegt aber wegen der zahlreichen privaten Zimmervermieter nur bei 56,1 Prozent. Deshalb gibt es im Süden mit seinen vielen Thermenhotels derzeit auch mehr Betten im 4- und 5-Sternbereich (3.199) als im Norden (2.970), obwohl es dort um fast drei Mal mehr Betriebe gibt als in den südlichen Landesteilen. Ein Punkt also für den Süden, der auch in der Entwicklung in Richtung Ganzjahresdestination die Nase vorn hat. Schließlich lockt das warme Wasser der Thermen auch im Winter Gäste an, während das Nordburgenland hauptsächlich Sommertouristen anzieht.