Norbert Pingitzer: Der Autor, der Geschichte(n) schreibt

Steigers Vater führte einst das Gasthaus „Zur Post“ in Mattersburg. „Ernö Steiger hat mir erzählt, dass ein Bekannter seines Vaters, ein Tierarzt, den Benzin für sein Motorrad in der Salvator Apotheke in Mattersburg gekauft hat.“

Nach dem Ersten Weltkrieg seien nach und nach die ersten Fasstankstellen entstanden. Von Raffinerien aus Wien wurden die mit Benzin gefüllten Fässer geliefert. Diese wurden meist bei Kfz- und Fahrradwerkstätten aufgestellt.